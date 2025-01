Vanoli in vista del Cagliari: “Sosa sta bene, Ilic e Vojvoda indisponibili”

Si avvicina sempre di più il match tra Torino e Cagliari, valido per il 22° turno di Serie A. Una sfida molto importante per entrambe le compagini che si ritroveranno in quello che si può definire un vero e proprio scontro diretto. Sono solo due, infatti, i punti che separano il club rossoblù dalla rosa granata. A parlare della partita, nella conferenza stampa di rito, è stato il tecnico del Toro Vanoli. Queste le sue parole: “A questa sfida arriviamo bene. Abbiamo dovuto recuperare un giorno in più, l’imprevisto di Firenze ci ha portato a giocare in 10 per più di un’ora. Recuperiamo gli squalificati, per Sosa è stata solo una tacchettata e sta bene. Gli indisponibili sono Ilic e Vojvoda. All’andata contro di loro abbiamo espresso un ottimo calcio. Nelle ultime tre loro hanno fatto bene e da quando hanno cambiato modulo hanno espresso un calcio migliore. Sono temibili, in questi anni sono stati abituati a lottare per il punto e si vede. Sono forti fisicamente, sui cross laterali e sulle palle inattive diventano pericolosi. Nicola? Stiamo parlando di un ottimo allenatore, ha fatto salvezze incredibili. Amici fuori, poi in campo si lotta per il risultato”.

FOTO: Instagram Torino