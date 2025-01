Nicola su Luvumbo: “Fa progressi, ma è ancora out”

Nonostante l’attenzione sia tutta rivolta verso l’Europa League, a ritagliarsi il suo spazio è anche il match di Serie A tra Torino e Cagliari. La gara, valida per il 22° turno di Serie A, vedrà scontrarsi due squadre che si trova a soli due punti di distanza. Proprio per questo motivo vincere sarà fondamentale e a parlarne, nella conferenza stampa di rito, è stato il tecnico dei rossoblù Davide Nicola. Queste le sue parole: “Luvumbo è ancora out, ma sta facendo progressi. Spero di riaverlo al più presto. Il Torino è una squadra qualitativa e che gioca un calcio propositivo. Quindi sarà importante essere coraggiosi. Conosco bene lo stadio e dovremo essere resilienti nelle capacità di adattamento alle fasi di gioco e all’ambiente. Gli impegni sono tanti e cinque giorni sono più che sufficienti per recuperare, ma abbiamo comunque una rosa ampia. I 4 gol segnati contro il Lecce? Certo fanno piacere, ma non può bastare per far montare la testa ai ragazzi. Bisogna pensare partita dopo partita. Dobbiamo vivere di equilibrio e non di picchi”.