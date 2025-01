Vanoli: “Grande partita, ma ci manca un giocatore come Zapata. Scambio Kouame-Sanabria? Non ne parlo”

Il tecnico del Torino Paolo Vanoli (che oggi ha ceduto il posto al suo vice per via della squalifica) è intervenuto in conferenza stampa per commentare il buon pareggio per 1-1 rimediato in casa della Fiorentina.

“La partita è stata importante, siamo rimasti in dieci a Firenze contro una squadra forte e abbiamo fatto una grande partita, difendendo con ordine senza schiacciarci. Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli che qualche occasione in ripartenza la avevamo. Nel secondo tempo poi ho avuto un po’ di coraggio sugli esterni e Njie ha avuto l’opportunità di fare gol. Bravissimo chi è entrato dalla panchina: lo spirito c’è, così come le cose da migliorare. Mercato? La società sa cosa ci serve e l’urgenza. Sicuramente l’aiuto deve arrivare anche dal mercato, ma oggi diamo merito a questi giocatori, riusciti a rimanere lucidi e in partita. Ci manca un giocatore come Zapata…”.

Sul possibile scambio Kouame-Sanabria, raccontato giorni fa tramite una nostra esclusiva, Vanoli risponde così:

“Non parlo di queste cose”.

Foto: Instagram Torino