Esclusiva: Kouame a Torino e Sanabria a Firenze, lavori in corso

Uno scambio sta prendendo quota tra Torino e Fiorentina. Il club granata è molto interessato a Christian Kouame, classe 1997, mentre ai viola non dispiace la contropartita Sanabria in modo da avere un’alternativa a Kean. I contatti tra le società sono in corso e c’è il reciproco gradimento, ma bisogna lavorarci ancora per trovare la quadratura tra i diretti interessati. E le due società lavoreranno per arrivare a una soluzione che accontenti tutti.

Foto: Instagram Fiorentina