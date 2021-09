Vagnati: “Warming potrà darci delle soddisfazioni. Berisha non ha bisogno di presentazioni”

Il Torino oggi pomeriggio ha presentato i nuovi innesti Berisha e Warming, ecco le parole con cui li ha introdotti il direttore tecnico granata Davide Vagnati:

“Berisha è un calciatore che non ha bisogno di presentazioni poiché ha molte presenze in Italia e all’estero. Ho avuto la fortuna di portarlo alla Spal e allora capii subito che è un grande professionista che non ama perdere neppure quando ci sono i tiri in porta in allenamento. E’ uno dei migliori portieri in Italia ed è stato subito entusiasta di venire al Toro.

Warming è un ragazzo che avevamo seguito nel corso della stagione passata e quest’estate ha fatto bene nell’Under 21. Avrà bisogno di tempo per crescere, come tutti i nordici ha il senso del lavoro. Abbiamo un allenatore che fa migliorare i giovani e crediamo che Warming potrà darci delle soddisfazioni”.