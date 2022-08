Vagnati, l’ossessione Belotti e le spiegazioni che ancora non dà

Ma cosa deve aver fatto di male Andrea Belotti per essere sempre nei pensieri di Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, anche adesso che è andato via da qualche mese a parametro zero? Sembra un’ossessione. Spieghiamo noi due cose a Vagnati, due cose che dovrebbe sapere. La prima: lo scorso anno anche Chiellini e Messi hanno firmato da presunti “disoccupati”. La seconda cosa è più importante della prima: ricordiamo a Vagnati che Belotti da settimane e settimane sta aspettando la Roma, per questo motivo non ha ancora squadra. Se non avesse voluto aspettare la Roma, avrebbe firmato da almeno un mese o due. È Vagnati che piuttosto deve ancora una spiegazione, chi era il “testa di…” della famosa lite con Juric? Nessuno glielo ha ancora chiesto, in fondo la sua fortuna è soltanto questa.

Foto: Twitter Torino