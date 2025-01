Vagnati: “Il mercato è lungo. Duvan? Non è facile sostituirlo”

A pochi minuti dal fischio d’inizio del Lunch Match tra Fiorentina e Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN, il ds del Torino, Vagnati. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita contro la Juve e su oggi: “Il pareggio ci ha fatto piacere. Volevamo regalare una gioia che non arriva da tanti anni, la gioia è per l’atteggiamento, per come abbiamo interpretato la gara. ogni partita fa storia ha sé, oggi è un’altra partita. Dobbiamo dimostrare che stiamo bene. Manca qualche giocatore ma abbiamo altri che possono fare bene .”

Kouamè-Sanabria? “Se ne parla, il mercato è lungo, vedremo cosa accadrà.”

Cercate un attaccante? “La perdita di Duvan non è stata semplice, poi abbiamo avuto qualche altra defezione importante. Non è facile sostituire Duvan. Abbiamo parlato con il mister anche a chiave tattica. Stiamo cercando di migliorare la squadra e penso che faremo qualcosa prima della fine.”

Foto: instagram Vagnati