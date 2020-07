Vagiannidis saluta il Panathinaikos: “Vi terrò sempre nel cuore”. L’Inter lo aspetta

George Vagiannidis saluta il Panathinaikos e si appresta ad iniziare la sua nuova avventura all’Inter. Il laterale classe 2001 oggi sul suo account Instagram ha voluto ringraziare così il club greco: “Dopo un anno difficile per me e la mia famiglia, è arrivato un momento che non mi aspettavo sarebbe arrivato! Devo dire addio dopo 11 anni… Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, l’aiuto più importante che ho avuto. Poi ovviamente tutto lo staff, dall’accademia alla prima squadra. Grazie a loro sono cresciuto prima come persona e poi come giocatore. Buona fortuna alla famiglia del Pana che avrò sempre nel cuore”.

Foto: sportime.gr