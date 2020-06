Inter, ecco Vagiannidis: un esterno di qualità e quantità per Conte

L’Inter si muove sul mercato e piazza un colpo di prospettiva. Il club nerazzurro, come anticipato da fonti greche all’ora di pranzo (in particolare il portale Panathinaikos24), ha chiuso l’operazione per Georgios Vagiannidis, talento classe 2001 (in scadenza) che avrebbe firmato fino a giugno 2024 e percepirà circa 300mila euro a stagione destinati a salire. Nato il 12 settembre 2001, Vagiannidis ha fatto tutta la trafila delle giovanili del Panathinaikos da quando, nel 2012, il club di Atene ha deciso di dargli una possibilità dopo aver constatato le sue qualità sulla fascia destra difensiva: è in questa zona di campo che riesce ad offrire il meglio di sé, sfruttando la velocità e dei discreti tempi di inserimento che gli permettono di giocare anche più avanti come esterno classico per far valere l’ottima propensione offensiva. Nasce terzino ma ha forza fisica e dribbling per adattarsi anche come esterno alto in un 3-5-2, modulo tanto caro ad Antonio Conte. E proprio il tecnico nerazzurro lo valuterà con attenzione durante il prossimo ritorno: sarà il tecnico a scegliere se tenerlo in rosa o mandarlo a giocare in prestito per farlo crescere ulteriormente, come confermato pochi giorni fa da Piero Ausilio (“Se lo prenderemo, visto che è ancora molto giovane, lo metteremo a disposizione di Conte, poi l’allenatore valuterà insieme a noi quello che poi sarà il percorso migliore per il ragazzo”).

Foto: sportime.gr