Indizio social per il Napoli? Nei mesi scorsi vi avevamo raccontato dell’interesse dei partenopei per Jesper Lindstrom, classe 2000 dell’Eintracht Francoforte. Il calciatore, sul suo profilo Instagram, ha aggiunto un emoji raffigurante la bandiera dell’Italia. Il calciatore interessa al Napoli a maggio, l’affare è legato a Hirving Lozano, che resta in uscita e sta valutando offerte.