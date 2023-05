Esclusiva: Lozano-Adama Traoré-Lindstrom, il balletto Napoli

Al netto di tutte le altre vicende, il Napoli dovrà prendere una decisione sugli esterni offensivi. Il discorso chiama in causa Lozano che ha il contratto in scadenza tra poco più di un anno e che non ha un discorso avviato per il rinnovo. Il messicano guadagna più di 4 milioni, ci sono stati diversi sondaggi dalla Premier e la cessione è possibile, la richiesta sarebbe di circa 20 milioni. A quel punto il Napoli prenderà un sostituto e resta assolutamente in piedi il nome di Adama Traoré che abbiamo anticipato in tempi non sospetti e che non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Wolverhampton. Traoré ha altre offerte, ma sta aspettando la risposta del Napoli, una situazione che lo alletta non poco. Il Napoli deciderà, tuttavia in lista c’è un altro nome che intriga parecchio: si tratta di Jesper Lindstrom, trequartista-esterno offensivo danese classe 2000 dell’Eintracht, reduce da una grande stagione e con una valutazione non inferiore ai 25-28 milioni.

foto: Instagram Adama Traoré