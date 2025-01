Ufficiale: Vitor Reis è un nuovo calciatore del Manchester City

Qualche giorno fa, avevamo raccontato dell’interesse da parte del Manchester City nei confronti del classe 2006 Vitor Reis. Il club inglese lo ha ufficializzato in mattinata, tramite un comunicato e dei contenuti sui canali ufficiali. Difensore centrale estremamente duttile, il brasiliano è noto per la sua forza nei contrasti e la sua qualità nelle letture. In occorrenza può essere impiegato anche come terzino destro posizionale. Il comunicato:

“Reis è il nostro secondo acquisto del mercato di gennaio, dopo essere arrivato dal Palmeiras in seguito all’arrivo del difensore uzbeko Abdukodir Khusanov . Il diciannovenne nazionale brasiliano ha espresso la sua grande stima per il City e ha insistito sul fatto che non vede l’ora di diventare un Blue”.

Foto: Instagram Manchester City