Reis alla corte di Guardiola: scopriamolo meglio

Il City di Pep Guardiola è molto interessato a Vitor Reis. Anche il presidente del Palmeiras, club che è attuale proprietario del cartellino, ha dichiarato ieri che c’è stata una offerta ufficiale del club inglese ma che stavano ancora discutendo sui dettagli. In conferenza stampa Guardiola ieri aveva detto che non sapeva se ci sarebbero stati nuovi acquisti, ma aveva chiesto tra le righe un nuovo difensore. Eccolo qui.

Ma chi è Vitor Reis? Difensore centrale classe 2006 è noto per la sua forza nei contrasti e la sua capacità di leggere il gioco. In occorrenza può essere impiegato anche come terzino destro in quanto è veloce, anche se non è un terzino di spinta. È un giocatore dotato anche di una buona leadership, infatti ha indossato la fascia di capitano con la Nazionale dei “piccoli”, quella Under 16 e 17, vincendo tra l’altro il campionato sudamericano U17 nel 2023. Ha esordito tra i grandi poco più di sei mesi fa, il 27 giugno 2024, quando nella sfida contro il Fortaleza persa per 3-0. La settimana dopo nella sfida contro il Corinthias ha segnato anche un gol (fino ad ora l’unico). Ha colpito fin da subito, tanto da spingere il The Guardian nell’ottobre 2023 ad inserirlo tra i migliori sessanta giocatori nati dal 2006 in poi.

Il Manchester City riesce a strappare il giocatore alla concorrenza dei rivali Real Madrid e Arsenal, pagando circa 35 milioni di euro.