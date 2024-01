Ufficiale: Valeri al Frosinone. E da luglio…

La Cremonese ha ufficializzato il passaggio di Emanuele Valeri, 25enne difensore della Cremonese, squadra di Serie B, al Frosinone. L’accordo con la squadra ciociara è di 6 mesi, poi il giocatore italiano potrà firmare a zero per la Lazio da luglio come ha sempre voluto. Ecco il comunicato del Frosinone:

“Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Cremonese per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Valeri. Il difensore classe 1998 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024”.

Questo, invece, il comunicato della Cremonese:

“U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Frosinone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Valeri. Arrivato in grigiorosso nell’estate del 2020, con la Cremo ha giocato 107 partite conquistando la promozione in Serie A nel 2021/22. Ciao Emanuele, in bocca al lupo per il tuo futuro”.

Foto: Transfermarkt