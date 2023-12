L’indiscrezione: Valeri e la Lazio, la rincorsa da agosto. E gli scenari per gennaio

Emanuele Valeri compie oggi 25 anni, è sempre più un separato in casa Cremonese. Fuori lista dalla scorsa estate, vale quanto vi abbiamo anticipato lo scorso 25 agosto: il terzino sinistro, in scadenza di contratto a giugno, vuole la Lazio a parametro zero e spera sempre più di essere accontentato. Ad agosto aveva detto no a Genoa e Bologna, non perché la Cremonese stesse sparando cifre esorbitanti per il cartellino, ma perché il suo chiodo fisso si chiama Lazio. Vedremo cosa accadrà a gennaio, potrebbero esserci altri club pronti a tornare alla carica, se avrà ulteriori garanzie in tal senso Valeri continuerà ad aspettare i biancocelesti anche a parametro zero. Ma con una finestra di riparazione in arrivo conviene seguire la situazione settimana dopo settimana.

Foto: Instagram Valeri