Ufficiale: Valencia, esonerato Bordalas. Ora Gattuso

Il Valencia ha comunicato l’esonero di José Bordalas. Al suo posto dovrebbe essere annunciato Gennaro Gattuso.

Questo il comunicato: “Il Valencia CF annuncia che José Bordalás ha concluso il suo periodo come allenatore della prima squadra. Il Club vuole ringraziare tutto il suo lavoro e la dedizione durante il suo periodo come valencianista, in cui la squadra si è qualificata per la finale di Copa del Rey, e gli augura buona fortuna per la sua carriera”, questa la nota del club.

Foto: Twitter Valencia