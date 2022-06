Gattuso riparte da Valencia per dimenticare Napoli

Rino Gattuso riparte da Valencia, contatto biennale e una grande possibilità, al netto delle situazioni societarie del club che possono non escludere novità in futuro. Per Gattuso è un’occasione unica dopo l’esperienza abbastanza traumatica di Napoli, non soltanto per i rapporti deteriorati con De Laurentiis ma anche per l’epilogo di due stagioni fa quando perse la Champions in casa contro il Verona, un naufragio costato carissimo al club. L’addio con De Laurentiis era stato comunque sancito a prescindere, Gattuso non ha avuto proposte allettanti, sarebbe stato un candidato per la Samp se ci fosse stato un cambio di proprietà. Ma in realtà il Valencia ha fatto prima, la Liga è sempre stato il suo sogno, adesso è arrivato il momento di dimenticare le amarezze (anche i gravi errori) di Napoli e un anno sabbatico.

Foto: Twitter Gattuso