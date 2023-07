Manuel Ugarte è ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, che per prelevarlo dallo Sporting Lisbona ha pagato la clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Si tratta del terzo colpo in pochi giorni per i parigini, dopo le firme di Skriniar e Asensio. Il centrocampista uruguaiano ha firmato fino al 2028.

Foto: Instagram PSG