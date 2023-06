Ugarte conferma il trasferimento al PSG: “Andrò a giocare in un club gigantesco”

La prossima stagione Manuel Ugarte giocherà nel Paris Saint-Germain. La conferma è arrivata dallo stesso centrocampista, che ha parlato dopo la vittoria della Nazionale uruguaiana sul Nicaragua. Il mediano 22nne che nelle ultime due stagioni ha giocato più di 5o partite con lo Sporting Lisbona ha confermato: “La verità è che ora devo riposarmi un po’ e poi ripartire. Andrò in un club gigantesco, non me ne sono ancora reso conto del tutto. È vero che Messi se ne è andato e sarebbe stato incredibile giocare con lui, ma questo è il calcio. Sono molto contento”.

Fonte Foto:ugarte-twitter-personale