Nicolò Turco, nuovo giocatore del Salisburgo, non inizierà la sua avventura in Austria con la maglia del suddetto club, ma con il Liefering, la squadra satellite. Il giocatore, dopo aver vinto l’Europeo Under 19 con l’Italia, è stato preso dal Salisburgo, club con il quale ha firmato fino al 2028. Con il Liefering avrà l’opportunità di disputare un’altra volta la Youth League.

Foto: Twitter Salisburgo