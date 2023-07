Ora è anche ufficiale: Turco al Salisburgo

Nicolò Turco lascia la Juventus NextGen e approda al Salisburgo, che lo ha preso a titolo definitivo, esattamente come vi avevamo preannunciato qualche giorno fa. Con il club austriaco il giocatore ha firmato un contratto quinquennale. La Juventus ha reso nota la sua cessione tramite un comunicato sul proprio sito: “Nicolò Turco lascia la Juventus. Termina qui l’avventura dell’attaccante classe 2004 che passa definitivamente al Salisburgo dopo cinque stagioni nel nostro Settore Giovanile. Percorso di crescita virtuoso quello del diciannovenne piemontese, arrivato a vestire i colori bianconeri già nel luglio del 2018. Una parabola che lo ha portato a essere uno dei cardini dell’Under 19, soprattutto nell’ultima stagione agli ordini di Mister Paolo Montero. Un’annata arricchita dalle 13 reti segnate in campionato. Comincia, quindi, una nuova esperienza nel massimo campionato austriaco per Turco, al quale auguriamo tanta fortuna per il futuro. Grazie di tutto, Nicolò!”.

Foto: Twitter Juventus