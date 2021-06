Ufficiale: Scienza è il nuovo allenatore della Pro Vercelli

La Pro Vercelli ha comunicato tramite i profili social ufficiali l’arrivo sulla panchina di Giuseppe Scienza. Il tecnico, che nella giornata di ieri aveva risolto il suo contratto con il Monopoli, ha firmato un biennale con i piemontesi.

Ecco la nota:

CONTRATTO BIENNALE PER MISTER GIUSEPPE SCIENZA

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Giuseppe Scienza.

Scienza (54 anni) nato a Domodossola è un veterano della categoria, ha allenato in precedenza in serie C Viareggio, Cremonese, Alessandria, Feralpi Salò e Monopoli, oltre agli incarichi di Brescia (in serie B ) e Chiasso (in serie B Svizzera)

L’allenatore si è legato alla Pro Vercelli con un contratto biennale.

https://www.fcprovercelli.it/…/199-contratto-biennale…

#ProVercelli #ForzaPRO #BiancheCasacche #NoiConVoi

Foto: Facebook Pro Vercelli