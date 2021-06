Ufficiale: risoluzione del contratto per il tecnico Scienza col Monopoli

Ecco la nota con cui il club pugliese ha annunciato la separazione delle strade con il tecnico Giuseppe Scienza:

“La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’intesa per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con l’allenatore Giuseppe Scienza. Con 129 partite in quattro stagioni alla guida del gabbiano, Scienza è diventando l’allenatore con il maggior numero di presenze nella storia del Monopoli. Al tecnico piemontese, un sentito e sincero ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto ed i prestigiosi risultati ottenuti in biancoverde, con l’augurio di poter raggiungere le migliori fortune professionali nel prosieguo della sua carriera”.