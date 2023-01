Ufficiale: scambio Wolves-PSV con protagonisti Hoever e Fabio Silva

Il PSV annuncia di aver chiuso un affare con gli inglesi del Wolves: Fabio Silva in prestito agli olandesi e Ki-Jana Hoever lascia anzitempo l’Olanda per ritornare in Premier League. Quest’ultimo, terzino destro olandese, era già di proprietà dei lupi che interrompono il prestito e lo riportano in squadra. L’annuncio social.

Foto: sito ufficiale PSV