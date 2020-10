Ora è anche ufficiale: Scamacca è del Genoa

Come avevamo anticipato da tempo, il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Gianluca Scamacca. L’attaccante, classe 1999, arriva in prestito annuale dal Sassuolo. Il giocatore ha firmato il contratto nella sede del Genoa accompagnato dall’agente Paolo Paloni (in foto).

Questo il comunicato del club: “La Società rende noto di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Gianluca Scamacca, nato a Roma l’1 gennaio 1999. Il trasferimento da US Sassuolo è stato formalizzato sulla base di un prestito annuale”.