Esclusiva: il Genoa insiste per Scamacca

Il Genoa insiste per Gianluca Scamacca, confermando quanto vi avevamo anticipato giovedì scorso e ribadito il giorno dopo. E’ un profilo che piace moltissimo, per l’attaccante classe 1999 non ci dovrebbe essere alcun tipo di problema con il Sassuolo per la formula che potrebbe essere quella del prestito secco. Su Scamacca anche il Parma, ma in queste ore il Genoa è davanti. E presto il club rossoblù dove prendere una decisione definitiva per Mario Balotelli: giovedì sera c’erano gli accordi totali (un anno più opzione), al punto che erano state programmate le visite per venerdì scorso. Visite che non si sono verificate: oggi il Genoa gioca a Napoli, riflessioni che continuano e Scamacca che piace molto.

Foto: twitter Sassuolo