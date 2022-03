Ufficiale: Sassuolo, Frattesi rinnova fino al 2026

Rinnovo di contratto per Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo ha firmato un prolungamento di contratto fino al 2026.

Questo il comunicato del club emiliano: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde Davide Frattesi (1999, centrocampista) fino al 30 Giugno 2026”.

Frattesi è un grande obiettivo dell’Inter, come vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti.

Foto: Twitter Sassuolo