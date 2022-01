L’indiscrezione: Ginter e Kurzawa fuori dai radar Inter. Bremer e Frattesi dentro (per luglio)

Ribadiamo un concetto: accostato all’Inter anche nelle ultime ore, Matthias Ginter è abbastanza se non completamente fuori dai radar nerazzurri. Esattamente come Kurzawa, proposto in più occasioni dal Paris Saint-Germain, ma non convince. Siccome Digne l’Inter lo avrebbe preso soltanto in prestito, ora spinge per l’Aston Villa, l’Inter per la fascia sinistra andrà a caccia di un’opportunità soltanto se uscisse qualcuno.

Confermata la pista Frattesi, ormai da due mesi, ma ovviamente per giugno. Esattamente come Bremer (scadenza 2023 con il Torino) è un obiettivo vero per la prossima estate, senza perdere di vista Luiz Felipe se non dovesse rinnovare con la Lazio (presto ci sarà un incontro con il suo attuale club).

Per il rinnovo di Brozovic nessuna sorpresa: manca solo l’annuncio.

Foto: Instagram personale