Ufficiale: Sassuolo, dopo Laurienté ecco Antiste

Il Sassuolo annuncia il doppio colpo: Armand Laurienté e Janis Antiste sono dei nuovi calciatori neroverdi. Il primo arriva dal Lorient e, come vi abbiamo raccontato, era in orbita Sassuolo da inizio agosto. Il secondo, invece, arriva in prestito con obbligo di riscatto dallo Spezia. Le ufficialità sono arrivate tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale neroverde: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calciomercato:

ANTISTE Janis (classe ’02, attaccante): acquisito a titolo di prestito con obbligo di riscatto dallo Spezia.

LAURIENTE’ Armand (classe ’98, attaccante): acquisito a titolo definitivo dal Lorient”.

