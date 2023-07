Ufficiale: Rebic dal Milan al Besiktas

Ante Rebic è ufficialmente un nuovo giocatore del Besiktas, che ha dato l’ufficialità del suo arrivo in Turchia con un comunicato: “Il Beşiktaş Futbol A.Ş. ha riferito alla Public Disclosure Platform che sono iniziate le trattative per il trasferimento del calciatore professionista Ante Rebic”. L’ex Eintracht, che è in Turchia già da ieri, lascia così il Milan dopo quattro stagioni. In totale, con i rossoneri ha collezionato 29 gol in 123 presenze.