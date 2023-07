Rebic più vicino al Besiktas. Dominguez al Fenerbahce: gli aggiornamenti

Ante Rebic si sta avvicinando al Besiktas. Una trattativa partita non nel migliore dei modi e che adesso sta procedendo anche per l’apertura dell’attaccante. La sintesi di alcune stagioni al Milan di sicuro non da tramandare per Rebic che ora sta pensando concretamente di ripartire dalla Turchia. Aggiornamento su Nicolas Dominguez: ieri a tarda c’è stata una conference call, il Fenerbahce si è avvicinato alla richiesta del Bologna che non scende da 15 milioni (bonus). Il centrocampista ha parzialmente aperto, ma non è ancora convinto e vuole pensarci su. Il Bologna gioca al rialzo perché confida sempre di poter offrire il rinnovo dopo metà agosto se nessuno in quei giorni avrà chiuso l’operazione. Situazione fluida e da seguire.

Foto: Twitter Milan