Ufficiale: Polonia, si dimette il CT Probierz dopo uno scontro con Lewabdowski

12/06/2025 | 10:53:28

Il CT della Nazionale polacca, Michał Probierz, ha deciso di dimettersi dopo l’ultima sfida di qualificazioni ai Mondiali disputata martedì contro la Finlandia e persa per 2-1. Il CT aveva dichiarato che non si sarebbe arreso ma ha cambiato idea. A pagare, c’è stata la forte contestazione dei tifosi, soprattutto dopo i diverbi con Lewandowski, che addirittura aveva rifiutato la chiamata poche settimane fa, ufficialmente per problemi fisici.

Ma successivamente, la stella del Barcellona aveva chiarito che non avrebbe più giocato in Nazionale con Probierz in panchina. Ed ecco che arriva la decisione tanto attesa, ovvero le dimissioni di Probierz: “Sono giunto alla conclusione che, nella situazione attuale, la decisione migliore per il bene della nazionale sarebbe quella di dimettermi dall’incarico di allenatore. Svolgere questa funzione ha rappresentato la realizzazione dei miei sogni professionali e il più grande onore della mia vita”, afferma Probierz nelle dichiarazioni pubblicata sui social dalla Federcalcio polacca. “Vorrei ringraziare tutti i miei colleghi, i dipendenti della Federcalcio polacca. Ho sempre potuto contare su di voi. Grazie per la fiducia accordata al presidente e al consiglio di amministrazione della Federcalcio polacca. Naturalmente, vorrei ringraziare tutti i giocatori che ho avuto il piacere di incontrare in questo percorso. Incrocio le dita per tutti voi, perché la nazionale è il nostro bene comune. Vorrei anche ringraziare i nostri meravigliosi tifosi. Siete con noi nel bene e nel male. Ovunque la nazionale abbia giocato, il vostro sostegno si è fatto sentire – ha aggiunto”.

Probierz era l’allenatore della nazionale polacca dal 20 settembre 2023. Ha guidato la squadra in 21 partite, con un bilancio di 10 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Risultati non proprio entusiasmanti che, uniti alla decisione di togliere la fascia di capitano a Robert Lewandowski, hanno scatenato una vera e propria bufera.

Foto: X Nazionale polacca