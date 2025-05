Lewandowski rinuncia alla convocazione con la Polonia: “A volte il corpo chiede riposo”

27/05/2025 | 14:00:36

Robert Lewandowski, di comune accordo con il CT, ha deciso di dire no alle prossime convocazioni della Polonia. Il giocatore del Barcellona, 37 anni, reduce da una stagione con qualche acciacco, ha deciso di riposare ulteriormente.

Queste le sue parole: “A causa delle circostanze e dell’intensità della stagione del club, io e l’allenatore abbiamo deciso di comune accordo che non parteciperò al ritiro della nazionale polacca a giugno. Giocare con la maglia biancorossa è sempre un sogno che si avvera per me, ma a volte il corpo ti manda un segnale che ha bisogno di un po’ di riposo”, ha spiegato sui social media.

Foto: X Barcellona