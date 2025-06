Lewandowski contro Probierz: “Finché sarà commissario, non giocherò più in Nazionale”

08/06/2025 | 23:20:02

Durissima presa di posizione da parte di Robert Lewandowski: non scenderà più in campo con la maglia della Nazionale polacca finché ci sarà l’attuale commissario tecnico Probierz. Questo il messaggio di Lewandowski: “Viste le circostanze e la perdita di fiducia nell’allenatore della Nazionale polacca, ho deciso di smettere di giocare con la Polonia finché sarà lui l’allenatore. Spero di poter giocare ancora per i migliori fan del mondo“.

Foto: Instagram Lewandowski