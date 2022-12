Ufficiale: Mwepu entra a far parte dello staff del Brighton

Dopo il problema cardiaco che lo ha costretto a lasciare il calcio giocato, Enock Mwepu non lascerà il Brighton: l’ex calciatore entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico. Lo zambiano diventerà infatti allenatore dell’Under-9 della squadra inglese, Roberto De Zerbi ha commentato la sua nomina così: “Siamo davvero felici che Enock abbia deciso di rimanere qui nel nostro club e utilizzare la sua esperienza per aiutare a sviluppare i nostri giovani giocatori. Considerando la sua età, Enock ha una grande esperienza. Ha giocato in Champions League e Premier League, oltre a essere il capitano del suo paese. Questo è il prossimo capitolo per Enock nella sua carriera calcistica”. Il Brighton lo annuncia dunque con un tweet ufficiale:

foto: profilo Twitter ufficiale Brighton