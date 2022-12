Premier League, tris del Brighton di De Zerbi al Southampton. Newcastle momentaneamente secondo

Si sono concluse le gare delle 16 del Boxing Day della Premier League, prima giornata dopo la sosta per il Mondiale in Qatar.

Dopo il 2-2 del lunch match tra Brentford e Tottenham, si sono giocate 4 partite alle ore 16.

Spicca il successo del Brighton di De Zerbi in casa del Southampton per 3-1. Continua anche la marcia del Newcastle in zona Champions, con il 3-0 in casa del Leicester. Altro 3-0, quello del Fulham in casa del Crystal Palace. A chiudere il poker di successi in trasferta, anche il 2-1 del Wolverhampton in casa dell’Everton, con un gol al 95′. In classifica, come detto, scatto Newcastle che sale al secondo posto a 33 punti. Il Brighton di De Zerbi si piazza in zona Europa League con 24 punti.

Questi i risultati:

Crystal Palace-Fulham 0-3

Everton-Wolves 1-2

Leicester-Newcastle 0-3

Southampton-Brighton 1-3

Foto: twitter Brighton