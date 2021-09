Ufficiale: Montella nuovo allenatore dell’Adana Demispor. Troverà Balotelli

Vincenzo Montella torna in panchina: sarà il nuovo allenatore dell’Adana Demirspor, in Turchia, squadra in cui gioca anche Mario Balotelli.

Confermata l’indiscrezione turca che avevamo pubblicato qualche giorno fa.

Questo il tweet del club che annuncia Montella:

Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır. pic.twitter.com/WkyYVZLDNI — Adana Demirspor 💺❌💺 (@AdsKulubu) September 1, 2021

Foto: Twitter Adana Demirspor