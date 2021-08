Dalla Turchia: l’Adana Demispor pensa a Montella

Vincenzo Montella potrebbe tornare ad allenare, ripartendo da una panchina turca. Secondo quanto riporta il giornale turco “Fanatik” infatti, Montella potrebbe essere il nuovo tecnico dell’Adana Demirspor, club in cui milita Mario Balotelli. Ci sarebbe una trattativa in corso per convincere il tecnico italiano ad accettare la destinazione.

Montella è fermo dal dicembre 2019 quando fu esonerato dalla panchina della Fiorentina.

Foto: Twitter Fiorentina