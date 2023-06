Ufficiale: Monchi lascia il Siviglia

E’ ufficiale. Monchi ha risolto il suo contratto con il Siviglia. Il direttore sportivo dice addio al club andaluso per la seconda volta (nel 2017 si trasferì alla Roma), dopo aver conquistato 11 titoli: 7 Europa League, due Coppe del Re, una Supercoppa Europea e una di Spagna.

Il dirigente, come raccontato, volerà in Premier e lavorerà al fianco di Unai Emery nell’Aston Villa.

Foto: twitter Siviglia