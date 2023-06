Dalla Spagna: Monchi a un passo dall’approdo all’Aston Villa, trovato l’accordo con il Siviglia

La telenovela Monchi sta per concludersi. Lo storico DS del Siviglia a lungo corteggiato dall’Aston Villa secondo Marca avrebbe raggiunto un accordo per il suo licenziamento. Dopo diversi colloqui e molti dissapori, legati alla clausola rescissoria di tre milioni di euro. Qualcosa in più del suo stipendio, più altre clausole di penale per i tre mesi di preavviso che avrebbe dovuto dare e che non sono stati rispettare. A pagare quei soldi, ovviamente, sarà l’Aston Villa. Il Siviglia otterrà un compenso economico; l’Aston Villa ingaggerà il direttore sportivo di fama mondiale a cui ambiva; e lo stesso Monchi lascerà un ambiente in cui non era più di casa. Il Siviglia, del resto, attende con impazienza tutto questo per accelerare la trattativa sul successore di Monchi, con diverse opzioni sul tavolo. Fernando Navarro, l’opzione interna; Braulio Vázquez, che ha a sua volta una clausola rescissoria di 150.000 euro per liberarsi dall’Osasuna; o Víctor Orta, una vecchia conoscenza e attualmente senza squadra, anche se con offerte. Tanti giorni di braccio di ferro tra Siviglia e Monchi. Un addio che nessuno immaginava. Un’uscita di scena molto meno elegante del previsto. Partirà una leggenda di Siviglia. Non è la prima volta. Ma sembra che sarà l’ultima.

