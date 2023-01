Ufficiale: Matheus Martins è dell’Udinese. Prestito al Watford

Matheus Martins è un nuovo calciatore dell‘Udinese ed il club bianconero, nel giorno dell’annuncio ufficiale, specifica anche che sarà ceduto in prestito al Watford: “Udinese Calcio ha completato, in data odierna, il tesseramento di Matheus Martins, prelevato a titolo definitivo dal Fluminense. Il calciatore ha siglato un contratto quinquennale con il club bianconero e si trasferisce in prestito al Watford Fc fino al termine della stagione sportiva in corso. Matheus Martins, nato il 16 luglio 2003 a Campo Grande (Brasile) è un attaccante esterno in grado di svariare su tutto il fronte offensivo dotato di grandi tecnica e velocità. Giocatore di grande talento, si è formato nel floridissimo settore giovanile del Fluminense fino ad arrivare alla prima squadra con cui ha disputato 37 partite siglando 3 gol nel Brasilerao, 7 in Copa do Brasil ed una in Copa Sudamerica dove, nel match del 27 maggio 2022 contro l’Oriente Petrolero, ha realizzato addirittura una tripletta. E’ nel giro delle selezioni giovanili brasiliane sin dall’under 16 ed ora è un punto di riferimento dell’’under 20”.

Foto: Twitter Udinese Calcio