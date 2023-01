Ufficiale: Malo Gusto al Chelsea, ma resta in prestito al Lione

Adesso è ufficiale, il Chelsea ha raggiunto lo scopo: Malo Gusto è nuovo calciatore dei Blues di Londra. Il terzino francese è stato acquistato dalla squadra inglese, ma resterà in prestito al Lione fino al termine dell’attuale stagione sportiva. Il laterale destro diciannovenne, classe 2003, è costato al club di Premier League ben 30 milioni di euro più 5 di bonus. L’annuncio social.

Malo Gusto joins Chelsea on a deal until June 2030 and will spend the rest of the season on loan at Lyon. 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 29, 2023