MALO GUSTO, L’ULTIMO LE GONE

Non è certamente un caso se il Chelsea ha messo Malo Gusto tra gli obiettivi di questa faraonica sessione invernale di calciomercato. Nel mirino dei blues il giovane laterale, ennesimo pezzo pregiato, tra tanti negli anni, dell’accademia del Lione. Il settore giovanile dei francesi, come affermato in uno studio dal CIES, è tra i migliori d’Europa. Tanti i talenti lanciati dai Les Gones: da Benzema a Lacazette e Umtiti, passando per i più recenti Fekir, Aouar, Cherki, Caqueret e Lukeba. Tra questi è da aggiungere Malo Gusto, terzino destro francese che ha debuttato in prima squadra nella stagione 2020/2021, pochi minuti di ambientamento prima del salto definitivo compiuto lo scorso anno. È il tecnico Peter Bosz a lanciarlo in pianta stabile tra i titolari del Lione, la stagione 2021/2022 è stata quella di lancio per Malo Gusto: oltre 2300′ giocati in trentasette partite tra Ligue 1 ed Europa League. Annata che, inevitabilmente, lo ha messo in mostra e fatto finire nel mirino dei maggiori top club europei. Il diciannovenne, classe 2003, è legato ai transalpini da un contratto fino al 30 giugno 2024. La permanenza è tutt’altro che certa, Malo Gusto rappresenta un patrimonio non indifferente per il Lione ed è da scongiurare un addio a costo zero. In Francia si vocifera di un’offerta del Chelsea che si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro, cifre a cui è difficile dire no (soprattutto con l’attuale situazione contrattuale).

Nel frattempo, Malo Gusto continua ad essere un punto fermo: sono quindici le presenze in questo campionato, in cui il Lione è nono in Ligue 1 dopo diciannove partite disputate. La squadra guidata da Laurent Blanc ha un ritardo non indifferente in classifica, dodici punti in meno rispetto al Rennes quinto (posizione utile quantomeno per la Conference League). Il club rischia nuovamente, dopo la scorsa stagione, di restare fuori dalle competizioni europee.

Malo Gusto è un calciatore completo, abile in entrambe le fasi ma che si contraddistingue soprattutto per la qualità. Ottimo il suo piede destro, con cui è capace di passaggi precisi e buoni cross. Non indifferente la sua corsa, è solito dominare la corsia destra percorrendola lungo il campo, tant’è che – in difesa – fa dei contrasti e dell’intercettazione un buon punto di forza. Ama giocare molto largo, in prossimità della linea, motivo per il quale lo si vede più volte impegnato nel cross per i compagni che nel tiro. Subisce meno dribbling di quanto, di solito, ne effettua contro agli avversari. Ulteriori punti di forza sono l’esplosività e l’aggressività, con forte predisposizione a difendere in tackle. In campo può essere schierato sia come terzino in una linea difensiva a quattro che come sterno in un centrocampo con cinque uomini. Il calciatore è di quelli interessanti e – Chelsea o meno – si avvia a compiere un passo in avanti nella propria carriera. Il Lione coccola Malo Gusto, prova a trattenerlo ma il legame è tutt’altro che saldo e resistere a gennaio – senza rinnovo – significherebbe solamente rinviare l’addio alla prossima sessione estiva di calciomercato.

