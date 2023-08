Ufficiale: Lucas Moura è un nuovo giocatore del San Paolo

Dopo 10 anni in Europa, Lucas Moura torna lì dove è cresciuto e ha fatto il suo esordio nel calcio che conta. Il San Paolo ha ufficializzato il suo ritorno con un video su Twitter. Il centrocampista era svincolato dopo la fine della sua esperienza con il Tottenham, durata 5 anni e nella quale ha collezionato 151 presenze e 20 gol, compresa la storica tripletta contro l’Ajax che ha permesso agli Spurs di qualificarsi per la finale di Champions League poi persa contro il Liverpool. In Europa ha vestito anche la maglia del PSG.

Foto: Twitter San Paolo