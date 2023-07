Lucas Moura potrebbe ripartire dal San Paolo tramite la MLS

Lucas Moura deve ancora trovare una nuova squadra: come riportato da Globo Esporte, l’attaccante brasiliano di 30 anni che ha terminato il suo contratto con il Tottenham, potrebbe tornare al San Paolo attraverso la MLS. A quanto pare, il giocatore potrebbe essere ingaggiato da un club del campionato nordamericano che, non avendo spazio immediato per altri stranieri, potrebbe trasferire Moura nella formazione brasiliana fino alla fine dell’anno. Non è ancora noto quale club MLS sia coinvolto nel processo.

Foto: Twitter Tottenham