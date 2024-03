Ufficiale: Lecce, esonerato il tecnico D’Aversa. Il comunicato

Dopo i gravi fatti andati in scena ieri nel finale di partita contro l’Hellas Verona al Via del Mare ed il comunicato di condanna del gesto della testata ad Henry, il Lecce ha deciso di esonerare il proprio tecnico Roberto D’Aversa. Di seguito la nota del club: “Dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce – Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto.” Si attende nelle prossime ore l’annuncio del sostituto.

Foto: sito Lecce