Ufficiale: Lambrughi rinnova con la Pergolettese

Dopo gli arrivi di Ciccavo e di Aucelli, la Pergolettese porta a casa un importante conferma in vista della prossima stagione. Alessandro Lambrughi ha rinnovato il suo contratto per un altro anno. Il nuovo accordo scadrà il 30 giugno prossimo. Questo il comunicato della squadra che milita in Serie C: “L’ U.S.Pergolettese è lieta di annunciare il rinnovo del contratto fino a giugno ’24, con il difensore esterno Alessandro Lambrughi (’87). Una lunga e prestigiosa carriera alle spalle con Pro Sesto, Mantova, Livorno, Novara, Triestina e Pergolettese nelle ultime due stagioni dove ha collezionato 54 presenze che hanno portato a 505 le gare disputate nella sua carriera”.

Foto: Instagram Pergolettese