Ufficiale: Aucelli in prestito alla Pergolettese

La Pergolettese, dopo aver preso Caccavo dal Torino, pesca ancora dalla Serie A. Infatti, è ufficiale l’arrivo, in prestito dal Sassuolo, di Christian Aucelli, centrocampista napoletano nato nel 2002. Di seguito il comunicato del club: “L’U.S. PERGOLETTESE1932, comunica di aver raggiunto l’accordo con la società U.S. Sassuolo Calcio per la cessione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive di Christian AUCELLI. Napoletano classe 2002, ricopre con sicurezza tutti i ruoli del centrocampo. Christian Aucelli ha mosso i primi passi calcistici nell’attività di base del Parma per poi passare nel settore giovanile del Sassuolo, fino a diventare il capitano della Primavera. Il passaggio nella scorsa stagione alla Vis Pesaro dove ha disputato la sua prima stagione da professionista totalizzando 34 presenze con 2 reti. Si presenta come uno dei centrocampisti più promettenti della sua generazione, dotato di tecnica, grinta e duttilità. A Christian un benvenuto nella Pergolettese 2023/24”.

Foto: sito Pergolettese