Ufficiale: l’Ajax non riscatta Lucca

Lorenzo Lucca saluta definitivamente l’Ajax. L’attaccante, in prestito con diritto di riscatto ai lancieri, torna definitivamente al Pisa. A breve ci sarà il trasferimento all’Udinese. Sfortunata l’esperienza del primo italiano nella storia del club olandese: appena 13 presenze e 2 gol in prima squadra, a cui fanno da corredo le 6 reti in 14 gettoni con il Young Ajax.

Foto: Twitter Pisa