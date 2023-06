Lucca per l’Udinese: confermate le indiscrezioni di ieri. E su Becao…

Lorenzo Lucca è un obiettivo concreto per l’Udinese, confermate le indiscrezioni arrivate ieri dal Friuli. L’attaccante è tornato al Pisa dopo la non felicissima esperienza con l’Ajax e verrà subito messo sul mercato. L’Udinese è in prima fila e si sta preparando all’eventuale cessione di Beto, quest’ultimo seguito dal Napoli da settimane (ma prima che arrivasse Garcia…) in caso di cessione di Osimhen. C’è sempre il Torino per Becao.

Foto: Instagram Ajax